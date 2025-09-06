DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.396,99 0,68%

Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla çeşitli bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 02:01
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası

Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Kararlar, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden almaları kapsıyor.

Basın İlan Kurumu ve Adalet Bakanlığı

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliği görevine İlhami Giray Şahin atandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişlerinden Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan atandı.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu kararlarına göre; Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Güvey ve Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Bademler getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

Bakanlıkta yeni atamalar ise şöyle gerçekleştirildi: Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen ve Dursun Uyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yüksek Fen Kurulu üyesi Mustafa Bakır; Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın getirildi.

Bakanlıkta ayrıca Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alınırken, açık bulunan il müdürlüklerine atamalar yapıldı: Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılması Talimatı
2
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası
3
Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
4
Falk: İsrail'i Kınamamak da 'Diplomatik Suç Ortaklığı' — Gazze Mahkemesi'nde İngiltere İddiaları
5
Trump: 2026 G20 Zirvesi Miami'de — Doral Golf Tesisleri'nde yapılacak
6
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi
7
Adıyaman Besni'de Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire