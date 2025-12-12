Ataşehir'de 600 Günde 100 Proje: Onursal Adıgüzel'in Hizmet Raporu

Ataşehir'de 600 günü aşkın sürede 100'den fazla proje hayata geçirildi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, göreve geldiği 600 günü aşkın sürede ilçede hayata geçirilen projeler, sosyal destekler, kültür-sanat yatırımları ve altyapı çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı. Belediye, bu dönemde 100'den fazla proje ve hizmet üreterek ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.

Başlıca hizmetler ve sosyal destekler

Ataşehir Belediyesi, Aşevini yenileyerek kapasitesini artırdı ve bin 500 öğrenciye toplam 262 bin 500 öğün beslenme desteği sağladı. Ayrıca bin öğrenciye kırtasiye desteği verildi ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti başlatıldı. İlçedeki sekiz okula su arıtma cihazı yerleştirildi. Evde temizlik hizmetinden 104 hane, evde kuaförlük hizmetinden ise 3 bin 008 vatandaş faydalandı.

Engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler, Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi ile genişletildi. Çocuklara yönelik yatırımlar kapsamında Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi'nin temeli atıldı ve Manisa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adı Gündüz Çocuk Bakımevi'ne verildi. Ata Akademi bünyesinde 2 bin öğrenci dijital eğitim imkanlarından yararlandı.

Sağlık ve kültür alanındaki adımlar

Salgın ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yeni acil yardım ambulansı ve hasta nakil araçları hizmete alındı. Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açıldı; Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi'ndeki çalışmalar sona yaklaşıyor.

Kültür ve sosyal tesis yatırımları ile Ata Teras adlı sosyal tesis restoranı, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Atapark ve Amfili Park'taki Ata Kafeler hizmete açıldı. Yakın zamanda Neşet Ertaş Kültür Evi, Atatürk Kütüphanesi ve Küçükbakkalköy Spor Tesisleri içinde de yeni Ata Kafeler hizmete girecek.

Altyapı, ulaşım ve park çalışmaları

İçerenköy Muhtarlığı yeni binasına kavuştu ve İçerenköy Metro İstasyonu çevresindeki 12 bin metrekarelik meydan çalışmaları son aşamaya geldi. Yenişehir ile Atatürk mahalleleri arasındaki yaya köprüsü tamamlandı, Kayışdağı Darülaceze Yaşlı Bakımevi yenilendi. İçerenköy'de olimpik yüzme havuzlu spor merkezi inşaatı sürüyor. Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadyumu hizmete açıldı, yeni Nikâh ve Etkinlik Salonu vatandaşların kullanımına sunuldu.

İlçe genelinde 66 bin 664 ton asfalt serildi; toplam 56 bin metrekare parke yol, tretuvar, bordür, taş duvar ve yağmur suyu hattı inşa edildi. Park ve yeşil alan çalışmalarında 250 parkta yenileme, bakım ve onarım tamamlandı, bin 265 noktada ağaç budaması ve 770 bin metrekare ot biçimi gerçekleştirildi.

Hayvan sağlığı, çevre ve dijital dönüşüm

Veteriner hizmetleri Vetmobil ile güçlendirildi; geçici Hayvan Bakımevi'ne ameliyathane, revir ve yoğun bakım ünitesi kazandırıldı. İBB ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda yer alacak 80 bin metrekarelik hayvan rehabilitasyon merkezi için proje çalışması yapıldı. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında toplam 23 bin 500 hayvana tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme hizmeti verildi.

Çevre çalışmalarında 17 bin ton atık toplandı, 15 binden fazla kişiye çevre bilinci eğitimi verildi ve Plastik Kapak Kampanyası ile 11,2 ton kapak toplandı. Mobil hava kalite istasyonu sayısı üçe çıkarıldı. Akıllı Atık Toplama Sistemi ile yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlandı. Belediyenin yeni web sitesi ve sanal asistan ile dijital hizmetleri 7/24 erişilebilir hale geldi. Zabıta 360 ile sahadaki olumsuzluklar anlık tespit ediliyor.

Toplumsal hizmetler ve istihdam

Çözüm Ataşehir Mobil Aracı ile 17 mahallede hızlı iletişim sağlandı. İBB Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi faaliyete geçti. Randevusuz Halk Buluşmaları ile vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Kent Bostanları projesi ile Barbaros ve Mevlana mahallelerinde üretim bahçeleri açıldı ve 850 aileye üretim imkanı sunuldu.

Sosyal yardımlarda toplam 5 bin 310 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye, kahvaltılık yardım, kurbanlık et, hasta bezi, hasta yatağı, bebek bezi ve eşya yardımı sağlandı. Ayrıca bin 656 ihtiyaç sahibi vatandaşa her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Toplam 2 bin 568 haneye kuru gıda kolisi dağıtıldı. Ataevleri'nde verilen atölye ve eğitimlerle 93 bin 887 kişiye ulaşılırken, evde sağlık hizmetiyle 2 bin 818 kişi, hasta nakil hizmetinden bin 115 kişi yararlandı.

Eğitim, kültür ve spor

Ders destek programından 400 lise ve üniversite öğrencisi, sanat eğitimlerinden ise 14 bin 254 vatandaş faydalandı. Ataşehir Monheim Tasarım Okulu'nda bilim ve tasarım programlarına 308 öğrenci katıldı. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser, sergi, sinema, söyleşi, şenlik ve müze faaliyetlerinden toplam 538 bin vatandaş yararlandı.

Spor alanında 29 bin 004 kişiye eğitim verildi; yaz ve kış spor programlarından 15 binden fazla kişi faydalandı. Parklara milli sporcu isimleri verildi; Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı'na, Eda Erdem ise 4.902 metrekarelik park alanına adını verdi.

Büyük yatırımlar ve gelecek takvimi

Başkan Adıgüzel, 3 bin 800 metrekarelik Tech İstanbul Kayışdağı teknoloji merkezinin açıldığını ve İçerenköy Hali'nin taşınması çalışmalarının 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlattı. 21 bin metrekarelik olimpik spor tesisinin kaba inşaatının sürdüğünü; finansman düzenlemesi sonrası 2026'da çalışmalara yeniden başlanacağını ve tesisin 2027 Avrupa Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma potansiyeli olduğunu belirtti.

Göztepe - Ataşehir - Ümraniye metro hattının finansman sorunlarının çözülmesiyle projenin hız kazanacağı ve hatın 2026 yılında hizmete açılmasının hedeflendiği vurgulandı. Fenerbahçe Stadı önü metro çıkışında yapılacak Enerji Parkı çalışmalarının eksik imalatların tamamlanmasıyla bölgeyi tamamen açacağı ifade edildi.

Sonuç

Ataşehir Belediyesi, son 600 günü aşkın sürede hayata geçirilen kapsamlı projelerle ilçede sosyal yardım, sağlık, kültür-sanat, çevre ve altyapı alanlarında çok sayıda somut hizmet üretti. Belediye yetkilileri, projelerin sürdürülebilirliği ve devam eden yatırımların tamamlanmasıyla ilçenin yaşam kalitesinin daha da artacağını belirtiyor.

