Ataşehir'de Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İçerenköy Mahallesi'nde iş yeri ofisinden hırsızlık anı kaydedildi

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde, dün bir işletmenin ofis kısmında meydana gelen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere göre, ofise giren şüpheli bir süre içeriyi inceledikten sonra masaya yöneldi. Masanın üzerindeki cep telefonunu alan kişi, hiç vakit kaybetmeden iş yerinden çıktı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından net şekilde kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin ofise girme, telefonu alma ve ayrılma anları açık şekilde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın nasıl ilerlediği ve alınacak olası önlemler hakkında yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.