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Ataşehir'de Coşkulu Cumhuriyet Konvoyu

Ataşehir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel motosiklet ve modifiye otomobillerle büyük bir konvoy gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:14
Ataşehir'de Coşkulu Cumhuriyet Konvoyu

Ataşehir'de Cumhuriyet Konvoyu Heyecanı

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, çok sayıda motosiklet ve modifiye otomobille muhteşem bir konvoy düzenlendi. Bu etkinlik, Ataşehir Belediyesi tarafından organize edildi.

Bir Araya Gelen Sürücüler

Etkinlikte, motosiklet ve otomobil tutkunları, ilçe belediye binasının önünde toplandı. Katılımcıların araçları Türk bayraklarıyla süslenmişti ve bu görsel şölen göz kamaştırdı.

Cumhuriyet Tırı Dolaşıyor

Özel olarak tasarlanan "Cumhuriyet Tırı" etkinliğin odak noktası oldu. Bu tır, konvoyla birlikte Ataşehir’in sokaklarını şereflendirdi ve katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Coşku ve Eğlence İç İçe

Marşların çalmasıyla birlikte, sürücüler coşkulu bir şekilde etkinliğe katıldı. İlçe sakinleri ise yol kenarlarından ve evlerinin pencerelerinden alkışlarla bu kutlamaya destek verdi.

Hatıra Fotoğrafları

Cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi. Böylece Ataşehir'de sevgi ve birlik duygusu pekişmiş oldu.

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli...

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli...

Ataşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çok sayıda motosiklet ve modifiyeli otomobille konvoy oluşturuldu.

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