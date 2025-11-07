Ataşehir'de İETT Otobüsü Yolda Sıkıştı: Ferhatpaşa'da Trafik Aksadı

Ataşehir'de İETT otobüsü yolda sıkıştı

Ferhatpaşa'da dönüş manevrası trafiği aksattı

İstanbul Ataşehir'de, Ferhatpaşa mahallesinde seyir halindeki İETT otobüsü, dönüş yapmak istediği sırada yolun tabanından yüksek olması nedeniyle yolda sıkıştı.

Otobüsün dönüş manevrası sırasında sığmadığı yolda geri dönüş yapmaya çalışması sonucu aracın tabanı takıldı ve otobüs hareketsiz kaldı.

Yolda kalan otobüs nedeniyle cadde trafiğe kapandı; diğer sürücüler araçlarını otobüsün etrafından dolandırarak ilerlemek zorunda kaldı.

Olay anı, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

