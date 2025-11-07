Ataşehir'de İETT Otobüsü Yolda Sıkıştı: Ferhatpaşa'da Trafik Aksadı

Ataşehir Ferhatpaşa'da dönüş yaparken yol tabanının yüksek olması nedeniyle sıkışan İETT otobüsünün anları cep telefonu kamerasına yansıdı; cadde araçların etrafından dolanmasıyla kapandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 00:03
Ataşehir'de İETT Otobüsü Yolda Sıkıştı: Ferhatpaşa'da Trafik Aksadı

Ataşehir'de İETT otobüsü yolda sıkıştı

Ferhatpaşa'da dönüş manevrası trafiği aksattı

İstanbul Ataşehir'de, Ferhatpaşa mahallesinde seyir halindeki İETT otobüsü, dönüş yapmak istediği sırada yolun tabanından yüksek olması nedeniyle yolda sıkıştı.

Otobüsün dönüş manevrası sırasında sığmadığı yolda geri dönüş yapmaya çalışması sonucu aracın tabanı takıldı ve otobüs hareketsiz kaldı.

Yolda kalan otobüs nedeniyle cadde trafiğe kapandı; diğer sürücüler araçlarını otobüsün etrafından dolandırarak ilerlemek zorunda kaldı.

Olay anı, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

ATAŞEHİR'DE YOLA SIĞMAYAN OTOBÜS YOLA SIKIŞTI

ATAŞEHİR'DE YOLA SIĞMAYAN OTOBÜS YOLA SIKIŞTI

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'de İETT Otobüsü Yolda Sıkıştı: Ferhatpaşa'da Trafik Aksadı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Aksaray'da otomobil elektrik direğine saplandı: 2 ağır yaralı
4
Ağrı’da Esnaf Memet Emin Karaman İş Yerinde Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
5
Manisa'da Engelli Rampası ve Park Yeri İhlallerine 72 bin 461 TL Ceza
6
Cevdet Yılmaz COP30'te: Türkiye, iklimde güney-kuzey köprüsü olmaya hazır
7
Bursa'da servis aracı yayaya çarptı: Z.O. ağır yaralandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu