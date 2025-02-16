Ataşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ataşehir'de 11 Şubat tarihinde gerçekleşen bir motosiklet hırsızlığı olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, İçerenköy'de park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin hemen harekete geçmesiyle başladı.

Ekipler, hırsızlıkta kimliği belirlenen şüpheli U.Ç. (20)'yi gözaltına aldı ve çalınan motosikleti de ele geçirdi. Yapılan sorgulamada, U.Ç.'nin daha önce üç ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu olayın güvenlik kameralarındaki görüntülerinde, şüphelinin motosikletin bulunduğu caddede bir süre dolaştığı ve ardından motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor. Bu tür hırsızlıkların önlenmesi için yetkililerin gerekli önlemleri alması bekleniyor.