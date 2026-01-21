Tatvan SYDV 2025'te Yardımlarla Binlerce Kişiye Ulaştı

Tatvan SYDV 2025'te yardımlarla gönüllere dokundu

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılı boyunca ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsamlı yardımlar ve projelerle sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

2025'te sağlanan destekler

Vakfın 2025 yılı faaliyetleri kapsamında nakdi ve ayni yardımlar yoluyla binlerce haneye destek sağlandı. Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 7 bin 565 haneye, kömür yardımı çerçevesinde 2 bin 877 haneye 4050 ton, doğalgaz tüketim desteği kapsamında ise 3 bin 12 haneye destek verildi.

Yükseköğretim öğrencilerine yönelik yardımlar kapsamında 533 öğrenciye 2 milyon 5 bin 498 TL destek sağlanırken; ADEM/SODEM teşvikleri için 457 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Vakfın öz kaynaklarından yapılan ayni ve nakdi yardımlar kapsamında da 6 bin 423 haneye toplam 30 milyon 543 bin 119 TL destek verildi.

Engelli ve yaşlı aylıkları, engelli yakını yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik destekler, vefat yardımları, öksüz ve yetim aylıkları, muhtaç asker ve çocuklarına yönelik yardımlar ile şartlı eğitim, şartlı sağlık ve gebelik yardımları gibi merkezi yardımlar kapsamında 9 bin 17 hak sahibine 257 milyon 851 bin 779 TL ödeme yapıldı.

Projeler: Koruyucu, önleyici ve güçlendirici çalışmalar

Tatvan SYDV, sosyal yardımların yanı sıra koruyucu, önleyici ve güçlendirici projelerle de ilçede önemli çalışmalar yürütüyor. Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) Projeleri ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı destekleniyor.

Tatvan Aile Destek Merkezi Projesi-1 kapsamında 343 genç kız ve kadına, 29 farklı kurs aracılığıyla mesleki, eğitsel ve sosyo-kültürel destek sağlanırken; Tatvan Aile Destek Merkezi Projesi-2 kapsamında ise 364 genç kız ve kadın, 31 kurs ile destekleniyor. Projelerle özellikle kırdan kente göç eden, yoksul ve dezavantajlı kadınların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yürütülen VEFA Tatvan Projesi kapsamında 240 haneye hizmet veriliyor. Proje çerçevesinde, kişisel bakımını ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve alışveriş gibi ihtiyaçları giderilerek, yalnızlık ve dışlanmışlık duygularının azaltılması amaçlanıyor.

Eğitim alanında yürütülen TADEM – Eğitim ve Etüt Merkezi Projesi ile Tatvan ilçe merkezinde yaşayan öğrenci ve gençlere ders çalışma, sınavlara hazırlanma ve kitap okuma imkânı sunulurken, ücretsiz materyal ve eğitim desteği sağlanıyor.

Ayrıca, Tatvan SYDV ile Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanlığı iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi kapsamında ilçe merkezinde yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 130 yaşlı ve engelli vatandaşa, pazar günü hariç her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Kaymakam Demirer'den değerlendirme

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, vakfın 2025 faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesinde yürütülen çalışmaların sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti. Demirer, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmanın ötesinde; onları sosyal hayata daha güçlü şekilde dâhil etmeyi, yalnızlık ve yoksunluk duygusunu azaltmayı amaçlamaktadır. Kadınlarımızdan gençlerimize, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan öğrencilerimize kadar toplumun her kesimine dokunan bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Demirer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Özellikle Aile Destek Merkezleri, VEFA Projesi, Eğitim ve Etüt Merkezi ile Aşevi Projesi gibi uygulamaların sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut karşılıkları olduğunu kaydeden Demirer, 'Bu projelerle hem bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyor hem de devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Yardımlarımızı geçici çözümler olarak değil, sürdürülebilir sosyal destek mekanizmaları olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda sosyal yardımlarımız titizlikle sürdürülmekte olup, yapılan her başvuru hassasiyetle değerlendirilmektedir. Tatvan’da hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sosyal yardımlarımızı ve projelerimizi, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile vakfımızda görev yapan tüm personelimize, sahada gösterdikleri gayretli ve fedakâr çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden vakıf personelimizin, bundan sonraki süreçte de aynı başarı ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum' şeklinde konuştu."

Tatvan SYDV'nin 2025 çalışmaları, hem acil ihtiyaçları karşılamaya hem de dezavantajlı grupların sürdürülebilir olarak güçlenmesine odaklanarak ilçede sosyal desteğin kapsamını genişletiyor.

