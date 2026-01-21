Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Cemevi'nin Temeli Atıldı

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:39
Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde inşa edilecek Fatih Mahallesi Cemevi'nin temel atma töreni, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, toplumsal dayanışma, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirme hedefleriyle dikkat çekti.

Belediye Başkanı Alper Yeğin'in Mesajı

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, cemevinin yalnızca ibadet mekânı olmanın ötesinde bir sosyal ve kültürel merkez olacağını vurguladı. Yeğin, "Fatih Cemevi; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kültürel ve sosyal paylaşımların yapılacağı önemli bir merkez olacak" diyerek projenin ilçede eşitlik ve güven duygusunu güçlendireceğini belirtti.

Törene Katılım ve Etkinlikler

Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de cemevinin mahalleye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, inanç özgürlüğü ve toplumsal eşitliğe vurgu yaptı. Etkinlik, sanatçı Tolga Sağ'ın konseriyle devam etti ve vatandaşlar boyunca dayanışma mesajları paylaştı.

Projenin Amacı ve Beklenen Etki

Yetkililer, Fatih Mahallesi Cemevi'nin farklı kesimleri bir araya getiren, hoşgörü ve dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olmasını hedefliyor. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor ve mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçlarına önemli katkı sunması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

