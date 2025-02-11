DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,22 -0,25%
ALTIN
3.365,59 -0,17%
BITCOIN
3.531.702,95 -0,61%

Ataşehir'de 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' Paneli Düzenlendi

Ataşehir'de, kadınlar ve kız çocuklarının bilimde desteklenmesi amacıyla panel gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:55
Ataşehir'de 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' Paneli Düzenlendi

Ataşehir'de Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Farkındalık Paneli

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı önemli bir panel düzenlendi. Bu etkinlik, Marie Curie Mezunları Derneği tarafından, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' dolayısıyla gerçekleştirildi.

Panele, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım, bilim insanları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marie Curie Mezunlar Derneği Kariyer Gelişimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Süreyya Akyüz moderatörlük yaptı.

Bilimde Kadınların Rolü vurgulandı

Panelde, bilimde kadın ve kız çocuklarının desteklenmesinin ülkenin refahı ve gelişimi açısından önemi üzerinde duruldu. "Bilime yön veren kadınlar" başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, Vispera Kurucu Ortağı ve CEO Prof. Dr. Aytül Erçil ile Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Güngör, kadın ve kız çocuklarının desteklenmesi için atılması gereken adımları paylaştı.

Çeşitli Konular Üzerine Sunumlar

Panelde, 'Yapay zeka nereye gidiyor?', 'Matematiğin mühendislik problemlerinde kullanımı ve yapay zeka', 'Tarihte kadın bilim insanları', 'STEM'de sınırları aşmak' gibi önemli başlıklar altında sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlar, katılımcılara kadınların bilimdeki yerini ve ilerlemelerini daha iyi anlamaları için çeşitli bilgiler sundu.

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde...

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı panel düzenlendi.

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde...

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı panel düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Toprak Kayması Sonrası Kapanan Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı
4
Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
5
Rusya, Donetsk'te Yasenevoye Yerleşimini Ele Geçirdi
6
Gökçeada'da Belgesiz Otellere Mühürleme Cezası
7
TCG Salihreis Fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2025-1'e Katıldı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!