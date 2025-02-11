Ataşehir'de 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' Paneli Düzenlendi

Ataşehir'de Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Farkındalık Paneli

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı önemli bir panel düzenlendi. Bu etkinlik, Marie Curie Mezunları Derneği tarafından, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' dolayısıyla gerçekleştirildi.

Panele, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım, bilim insanları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marie Curie Mezunlar Derneği Kariyer Gelişimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Süreyya Akyüz moderatörlük yaptı.

Bilimde Kadınların Rolü vurgulandı

Panelde, bilimde kadın ve kız çocuklarının desteklenmesinin ülkenin refahı ve gelişimi açısından önemi üzerinde duruldu. "Bilime yön veren kadınlar" başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, Vispera Kurucu Ortağı ve CEO Prof. Dr. Aytül Erçil ile Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Güngör, kadın ve kız çocuklarının desteklenmesi için atılması gereken adımları paylaştı.

Çeşitli Konular Üzerine Sunumlar

Panelde, 'Yapay zeka nereye gidiyor?', 'Matematiğin mühendislik problemlerinde kullanımı ve yapay zeka', 'Tarihte kadın bilim insanları', 'STEM'de sınırları aşmak' gibi önemli başlıklar altında sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlar, katılımcılara kadınların bilimdeki yerini ve ilerlemelerini daha iyi anlamaları için çeşitli bilgiler sundu.

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı panel düzenlendi.

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı panel düzenlendi.