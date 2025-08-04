Ataşehir'deki Darülaceze Yaşlı Bakımevi Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. Tören, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde gerçekleştirildi ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, törende yaptığı konuşmada, sadece bu yıl İstanbul'da temeli atacakları veya tadilat yapacakları tesislerin sayısının 300'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Aslan, temeli atılan bakımevine ilişkin şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında, alan içerisinde Sevgi Sitesi, Şefkat Sitesi ve kafeterya yer alacak. Hizmet kapasitemiz, 242'den 400 civarına yükselecek. Ayrıca Şefkat Sitesi'nde yaş alanlar için bir hobi mutfağı ve dinlenme alanları da yer alacak. İBB olarak, 2025 yılı Haziran ayına kadar Darülaceze'de 774 sakinimize, Sağlıklı Yaşam Merkezimizde de yaklaşık 2 bin vatandaşımıza hizmet veresimizin hedefliyoruz.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu fani dünya bile gelip geçici. Her şey gelip geçerken, bizi ayakta tutan tek şey ise aldığımız hayır dualarıdır. Darülacezemizde kalacak olan vatandaşlarımızın duaları, bizim için talih yazımız olacak. Onlar, burada kendilerini evlerinde hissedecek, bizleri aileleri gibi bilecekler."

Konuşmanın ardından yeni Darülaceze Yaş Alanlar Bakımevi inşaatının temeline beton döküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.