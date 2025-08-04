DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

Ataşehir'deki Darülaceze Yaşlı Bakımevi Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir'deki Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:36
Ataşehir'deki Darülaceze Yaşlı Bakımevi Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. Tören, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde gerçekleştirildi ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, törende yaptığı konuşmada, sadece bu yıl İstanbul'da temeli atacakları veya tadilat yapacakları tesislerin sayısının 300'ün üzerinde olduğunu ifade etti. Aslan, temeli atılan bakımevine ilişkin şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında, alan içerisinde Sevgi Sitesi, Şefkat Sitesi ve kafeterya yer alacak. Hizmet kapasitemiz, 242'den 400 civarına yükselecek. Ayrıca Şefkat Sitesi'nde yaş alanlar için bir hobi mutfağı ve dinlenme alanları da yer alacak. İBB olarak, 2025 yılı Haziran ayına kadar Darülaceze'de 774 sakinimize, Sağlıklı Yaşam Merkezimizde de yaklaşık 2 bin vatandaşımıza hizmet veresimizin hedefliyoruz.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu fani dünya bile gelip geçici. Her şey gelip geçerken, bizi ayakta tutan tek şey ise aldığımız hayır dualarıdır. Darülacezemizde kalacak olan vatandaşlarımızın duaları, bizim için talih yazımız olacak. Onlar, burada kendilerini evlerinde hissedecek, bizleri aileleri gibi bilecekler."

Konuşmanın ardından yeni Darülaceze Yaş Alanlar Bakımevi inşaatının temeline beton döküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir'de bulunan Darülaceze Yaşlı Bakımevi'nin yeniden yapımı için temel atma töreni düzenledi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kayışdağı'ndaki Darülaceze kampüsünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
2
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
3
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak
4
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi
5
Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu
6
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
7
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!