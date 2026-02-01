Ataşehir Fabrika Yangınında İtfaiyeden Yürek Isıtan Dayanışma

Ataşehir’deki fabrika yangınında, yüzü köpük ve is içinde kalan itfaiye eri kaskını ve bez maskesini uzatarak ekip arkadaşına destek oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:45
Yangın müdahalesinde ekip ruhu ve fedakârlık

Ataşehir’de bir fabrikada gerçekleşen yangın sırasında kaydedilen görüntüler, itfaiye ekiplerinin zorlu koşullarda bile birbirine nasıl destek verdiğini gözler önüne serdi.

O anlarda yüzü köpük ve is içinde kalan bir itfaiye eri, yüzünü silmek için ekip arkadaşına kaskını ve bez maskesini uzattı. Bu kısa ve samimi hareket, yangın söndürme çalışmalarının ciddiyetini ve ekip içi dayanışmayı açıkça yansıttı.

Yoğun söndürme çalışmaları sırasında yaşanan bu görüntüler, sadece alevlerle değil aynı zamanda ağır çalışma şartlarıyla da mücadele edildiğini bir kez daha gösterdi. Müdahalede bulunan ekiplerin görev bilinci ve insani yönü sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi ve itfaiye ekiplerinin fedakârlığı üzerine yorumlar yapıldı. Kısa sürede gerçekleşen bu dayanışma örneği, yangınla mücadelede ekip ruhunun önemini öne çıkardı.

Ataşehir’deki fabrika yangınında yürek ısıtan an

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

