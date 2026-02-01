Talas 2026 'Çiçek Yılı'na Hızlı Başlangıç: Başkan Yalçın Essen'de İlham Aldı

Talas Belediyesi, 2026 yılını 'Çiçek Yılı' ilan ederek çevre estetiği ve yaşam kalitesini yükseltme çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Bitki, Çiçek ve Peyzaj Fuarı'na katıldı.

Fuar ziyareti ve uygulama planları

Yalçın, fuarda incelediği en özel bitki ve peyzaj uygulamalarını Talas'a taşıma kararı aldıklarını belirterek, baharla birlikte ilçede görsel bir şölen oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası ölçekteki fuarda çevre düzenlemesi, süs bitkileri, peyzaj mimarisi ve sürdürülebilir yeşil alan uygulamalarının son trendleri takip edildi. Talas Belediyesi, parklar, caddeler, meydanlar ve sosyal yaşam alanlarını daha estetik ve yaşanabilir kılmak için kapsamlı hazırlıklar yürütüyor.

Başkan Yalçın, ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "2026 Talas için ‘Çiçek Yılı’ olacak dedik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Baharla birlikte adeta çiçek açacak olan Talas için en güzellerini, en dayanıklısını ve iklimimize en uygun türleri seçiyoruz. Amacımız, Talas’ı her mevsim ayrı bir güzelliğe büründürmek".

Yalçın, yeşil alan yatırımlarını yalnızca görsellik açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığı boyutlarıyla da ele aldıklarını vurguladı ve Talas’ın doğayla uyumlu şehircilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Fuar temaslarının Talas’taki peyzaj projelerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Yalçın, "Çevreye yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Talas’ta çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin nefes alabileceği, huzur bulabileceği alanları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Talas Belediyesi, 2026 Çiçek Yılı kapsamında mevsimlik çiçeklendirme, tematik park düzenlemeleri, cadde ve refüj peyzajları ile yeni yeşil alan projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalarla Talas’ın baharda renk, doğa ve estetiğin odaklandığı örnek bir ilçe kimliğine kavuşması amaçlanıyor.

TALAS BELEDİYESİ; 2026 YILINI 'ÇİÇEK YILI' İLAN EDEREK ÇEVRE ESTETİĞİ VE YAŞAM KALİTESİNİ ÖNCELEYEN ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.