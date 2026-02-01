AKOM uyardı: İstanbul'da akşam poyrazı, Pazartesi karla karışık yağmur

AKOM, İstanbul'da akşam poyrazı ve sağanak uyardı; 2 Şubat Pazartesi 2-7 derece aralığında karla karışık yağmur bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:53
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için uyarıda bulundu. Kurum, bugün öğle saatleri itibarıyla başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarıyla güçlenerek fırtına etkisi gösterebileceğini bildirdi.

AKOM ayrıca, 2 Şubat Pazartesi günü için de hava tahminini paylaştı. Günün en düşük sıcaklığının 2 derece, en yüksek sıcaklığının ise 7 derece olması ve söz konusu tarihte karla karışık yağmur etkisinin beklenmesi öne çıktı.

Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde güçlü rüzgar ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini tavsiye etti.

