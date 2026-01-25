Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: 97 yaşında veda

Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vasiyetine göre Harbiye’de veda

Usta için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Harbiye’deki törenin ardından cenaze, uğurlama için Teşvikiye Camii’ne götürüldü.

Cenaze namazı ve törene katılanlar

Cenaze, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı mezarlığına götürüldü. Cenaze namazı öncesinde Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti.

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ gibi sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ve sevenleri katıldı.

Salonda yaşanan anlar

Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi. Ambulansta tedavisi yapılan Günay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanat camiasından mesajlar

İstanbul Valisi Davut Gül şöyle konuştu: " Sanat camiasının ve milletimizin başı sağ olsun. Sanata hizmetleri oldu. Bugünde sevenleri ve arkadaşları olarak hepsi burada. Allah ailesini sabır versin"

Oyuncu Fırat Tanış sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir değeri yitirdik. Kendisini iyi bilirdik. Muhteşem bir yaşam enerjisiyle, yaşam azmiyle, çalışkanlığıyla ve hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. 97 yıl ne güzel bir ömür. Gıpta edilecek bir ömür. Hepimize böyle güzel bir yaşam nasip olur"

Oyuncu Demet Akbağ ise Dormen için şunları söyledi: "Türk tiyatrosu çok önemli bir tiyatro adamını ve önemli ustayı kaybetti. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatro adına oluşturduğu dünya, törende de bir kez daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Onun ürettikleriyle onun mirasıyla Türk tiyatrosundaki gençlere onun bıraktığı ışıkla devam edecek. Hiç bir zaman adı unutulmayacak. Başımız sağ olsun"

Haldun Dormen için düzenlenen törenlerde sanatçının geçmişe bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle oluşan miras, törene katılanların ve sevenlerinin vefasıyla bir kez daha anıldı.

