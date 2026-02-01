Mersin'de Yarıyıl Tatili Şenliklere Dönüştü: Bilim, Sanat ve Doğa Etkinlikleri

Mersin'de yarıyıl tatili şenliklere dönüştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir hale getirdi. 2 haftalık ara tatil boyunca belediyenin farklı birimleri tarafından gerçekleştirilen programlar, çocuklara bilimden sanata, spordan doğaya geniş bir yelpazede fırsatlar sundu.

Mercan Kış Okulu: "Keşfet, öğren ve üret"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Mercan Kış Okulu, ücretsiz kış programıyla yoğun ilgi gördü. "Keşfet, öğren ve üret" sloganıyla gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar; deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Etkinlikler, çocuklarda bilim ve çevre bilinci kazandırmayı hedefledi.

Trafik Park'ta uygulamalı trafik eğitimi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Park, yarıyıl tatilinin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu. 5-12 yaş arası çocuklar akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşarken, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Aileler, ücretsiz düzenlenen eğitimlerden memnuniyetlerini ifade etti.

Başkan Vahap Seçer bilgi yarışmasında öğrencilerle buluştu

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması, yarıyıl programının öne çıkan etkinliklerinden biri oldu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katıldığı yarışmada, il genelindeki 21 kurs merkezinden LGS’ye hazırlanan 66 öğrenci ter döktü. Başkan Seçer, yarışmada gençlere güvenini yineleyerek, "Türkiye’nin ve dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentilerimiz sizin üzerinizden" şeklinde konuştu.

Çocuklar tiyatro şenliği ve doğa gezileriyle dolu dolu eğlendi

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği, Kongre ve Sergi Sarayı’nda minik izleyicilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen İki Bavul Dolusu, Bisküvi Adam, Gökkuşağı’nın Altında ve Dünya’nın Eski Zamanlarında adlı oyunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak gösterildi.

Yarıyıl tatilinde binlerce öğrencinin ziyaret ettiği adreslerden bir diğeri ise Tarsus Doğa Parkı oldu. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören parkta çocuklar hayvanları yakından gözlemlerken, aileler doğayla iç içe zaman geçirdi. Tarsus Doğa Parkı, çocukların doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdiği önemli alanlardan biri olarak öne çıktı.

Belediye yetkilileri, eğitime ve çocukların sosyal gelişimine verilen desteğin tatil dönemlerinde de sürdüğünü belirterek, benzer programların devam edeceğini vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YARIYIL TATİLİNDE DÜZENLEDİĞİ BİLİMDEN SANATA, SPORDAN DOĞAYA UZANAN ÇOK SAYIDA ETKİNLİKLE ÖĞRENCİLERİN TATİLİNİ DOLU DOLU GEÇİRMESİNİ SAĞLADI.