Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar

Ankara’daki açılışta, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, şehitlere rahmet diledi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile Ankara’nın bugün dev bir eser daha kazanmış olduğunu dile getiren Erdoğan, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’a da teşekkür etti.

“197 metre ile Ankara’yı selamlayacak”

Açılışı gerçekleştirilen Atatürk Cumhuriyet Kulesi için “Ankara’nın en büyük binası” değerlendirmesi yapan Erdoğan, kulede kütüphane, spor salonu, sergi alanı, kafeterya ve nikah salonu bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, şehrin yeni sembolü olarak tanımladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi için AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’a teşekkürlerini sundu.





“Cumhurbaşkanı olarak yanındayım”

Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde seçimlerden de konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak Turgut Altınok’a destek çıktığını açıkladı. Son 5 yılın Ankara’ya çok şey kaybettirdiğini ifade eden Erdoğan, verecekleri desteklerle Ankara’yı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Konuşması esnasında muhalefeti ve mevcut belediye sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı, “CHPli belediyelerin iş yapmaya niyeti yok” şeklinde konuştu. 31 Mart’ın önemini vurgulayan Erdoğan konuşmasında, CHPli belediyeler için “bunları emekli edeceğiz” ifadelerine yer verdi.