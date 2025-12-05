Atatürk’ün Bilecik Gelişi: 'Bilecik Mülakatı' 105. Yılı Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e gelişi ve 1920'deki 'Bilecik Mülakatı'nın 105. yılı, canlandırma, tiyatro gösterileri ve sergiyle Bilecik'te kutlandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:16
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilecik’e gelişi ve tarihe ‘Bilecik Mülakatı’ olarak geçen 1920 tarihli görüşmenin 105. yıl dönümü, Bilecik’te düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı. Kentte, Atatürk’ün o gün geldiği kara tren ile gelişi yeniden canlandırıldı.

Program ve katılımcılar

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında Milli Mücadele tarihimizin bu kritik dönüm noktası bir kez daha hatırlatıldı ve geleceğe taşınmasının önemi vurgulandı.

Tiyatral canlandırmalar ve gösteriler

Etkinlik programında milli mücadele temalı şiirlerin okunmasının ardından geleneksel halk oyunlarından oluşan folklor gösterileri izleyicilerden tam not aldı. En dikkat çeken bölüm ise Atatürk’ün Bilecik ziyareti ve Bilecik Mülakatının temsili olarak sahnelendiği tiyatral gösteriydi. Bu canlandırma, tarihi bir atmosfer oluşturarak katılımcıları adeta o günlere götürdü.

Sergi: Tarihi belgeler ve fotoğraflar

Etkinlikler çerçevesinde açılan ‘5 Aralık 2025 Atatürk’ün Bilecik’e Teşrifleri ve Bilecik Mülakatı’nın 105. Yıldönümü’ konulu sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Atatürk’ün Bilecik ziyaretiyle ilgili fotoğraflar, belgeler ve döneme ait çeşitli materyaller yer aldı.

Programa katılan yetkililer, Bilecik’in Kurtuluş Savaşı’ndaki stratejik rolü ve Cumhuriyetin temellerini oluşturan bu mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

