Atatürk'ün Düzce'ye Gelişinin 91. Yıldönümünde Ayran Coşkusu

Atatürk'ün Düzce'ye Gelişinin 91. Yıldönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyü'nde unutulmaz bir etkinlik düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte, köy çeşmesinden ayran akıtıldı.

Tören Başlangıcı ve Kortej Yürüyüşü

Selamlar köyündeki tören, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve protokol üyelerinin katılımıyla başladı. Etkinlik, Düzce Belediyesi mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle renklendi. Katılımcılar, köy meydanına kadar yürüyerek, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına yaklaşık 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayranı içtiler.

Etkinlikte Sunulan Gösteriler

Program dahilinde, belediye bandosu ve mehter takımı gösterileri de sunuldu. Katılımcılar, bu anlamlı gelenekte duygu dolu anlar yaşadı.

Muhtarın İlginç Açıklamaları

Etkinliğe katılan köy muhtarı Sinan Çiftçi, Atatürk'ün 1934 yılında köylerine geldiğini ve kendisine ikram edilen ayrandan içtiğini belirtti. Çiftçi, "1984'ten bu yana köy meydanında bu etkinliği düzenliyor ve her sene bu geleneği yaşatıyoruz. Atatürk'ü seviyoruz ve bu vatana yaptıkları için minnettarız. Çeşmemiz, yaklaşık 200 yıllık tarihi bir çeşme. Atatürk bu çeşmenin yanında ikram edilen ayranı içtiği için büyüklerimiz böyle bir düzenek kurmuş. Bizler de bu geleneği sürdürüyoruz. Çeşmeden ayran akması, etkinliğimizi ilginç kılıyor ve gelenlerin ilgisini çekiyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde çeşmeden ayran akıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 91. yıl dönümünde, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde çeşmeden ayran akıtıldı.