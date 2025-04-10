Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi 1000. Nakil Operasyonunu Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1000. organ nakli başarıyla yapıldığı bildirildi. Merkez, alanında uzman ekip ve modern tıbbi altyapısıyla dikkat çekiyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Kutlama

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 1000. nakil operasyonunun ardından ziyaret gerçekleştirdi. Hacımüftüoğlu, karaciğer nakli ile bu rakama ulaşan ekibi tebrik etti.

Organ Nakli Merkezinin Rolü

Merkez, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından ve çevre ülkelerden gelen hastalara hizmet sunuyor. Bugüne kadar yüzlerce hastaya umut olan merkez, başarısını sürekli geliştirdiği teknik donanımı ile sürdürüyor.

Önemli Vurgu: Organ Bağışı

Rektör Hacımüftüoğlu, organ bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bağış bilincinin artması, daha fazla hayatın kurtulmasına olanak tanıyacak" dedi. Hacımüftüoğlu, merkezlerinin ileri teknolojilerle donatıldığını ve Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

Merkezde organ nakli yapılan hastaları da ziyaret eden Hacımüftüoğlu, bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarını kutladı. Organ nakli alanında Türkiye genelinde fark yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1000. organ nakli yapıldığı bildirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 3), Bugüne kadar yüzlerce hastaya umut olan merkezin başarısını kutlamak için Organ Nakli Merkezini ziyaret ederek organ nakli olan hastaları da ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1000. organ nakli yapıldığı bildirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağ 3), Bugüne kadar yüzlerce hastaya umut olan merkezin başarısını kutlamak için Organ Nakli Merkezini ziyaret ederek organ nakli olan hastaları da ziyaret etti.