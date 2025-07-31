Atina'da Filistin'e Destek Eylemi: Saldırıları Protesto Edildi

Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir eylem düzenlendi. Eylem, başkentin ünlü Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamento binası önünde gerçekleştirildi.

Protestocular Slogan Attı

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrail'in saldırılarına son verilmesini talep ettiler. Eylem kapsamında, son günlerde kruvaziyer gemileriyle Yunan adalarına gelen İsrailli turistlere yönelik gerçekleştirilen protestolara Yunan polisi'nin müdahalesini de kınadılar.

Ünlü Oyuncudan Sert Açıklama

Eyleme katılan ünlü Yunan oyuncu Vasilis Kukalani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu halkı ilk kez yok etmeye çalışmıyorlar, fırsat arıyorlar. Bunu çok uzun zamandır istiyorlardı. Batı dünyasının da desteğini alıyorlar. Öyle bir seviyeye geldi ki ne yalan söyleyebilirsin ne olmuyormuş gibi yapabilirsin. İsrail ve Batı güçlerinin niyeti artık çok net," dedi.

Aktivistlerden Çağrı

"Savaşı durdurun" platformunda gönüllü aktivist olarak yer alan Lee Koveni, "Bugün Filistin'e destek hareketine yapılan baskıları da protesto etmek için buradayız," ifadesini kullandı. Koveni, Rodos Adası'nda polisin eylemcilere müdahalesine dikkat çekerek, "Eylemciler olması gerekeni yapıyor. İsrail'in şu an yaşanan soykırımı durdurmasını, orada neden olduğu açlığa son vermesini istiyor. Biz Filistin ile birlikte tarihin doğru tarafındayız," dedi.

İsrailli Turistlere Yönelik Protestolar

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemileri, bu hafta yolcu indirmek için yanaştıkları Rodos ve Girit adalarında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden eylemciler tarafından karşılandı. Her iki eylemde de bazı göstericilerin Yunan polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Sintagma Meydanı'nda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.