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Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi

Atina'da, Gazze'ye yönelik saldırıların yıldönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:51
Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi

Atina'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıldönümünde büyük bir destek gösterisi gerçekleştirildi. Eleftheria Meydanı'nda toplanan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük!" sloganları ile yürüyüşe geçti.

Büyükelçiliklere Yürüyüş

Etkinliğe katılanlar, önce ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında, katılımcılar İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, saldırılara son verilmesi talebinde bulundu.

Eylemcilerin Görüşleri

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Eleftheria Athanasiu, "Bir yılın ardından, durum daha da kötüleşti. Şimdi İsrail Lübnan'a da saldırıyor. Hepimiz gelişmeleri endişeyle izliyoruz." dedi.

Diğer bir katılımcı olan Babir Siriopulos ise, "Savaş ve Filistin'e yönelik soykırım bir yıldır sürüyor. Bu trajedinin baş oyuncusu İsrail ancak ABD, NATO ve AB de bu duruma göz yumuyor. Yunan hükümeti de sorumludur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yaşayan Sara Hüseyin ise, "Bir yıldır süren Filistinlilere yönelik soykırıma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Batılı ülkeler, İsrail'i destekleyerek bu soykırımın bir parçası oldular." diyerek tepkisini dile getirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

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