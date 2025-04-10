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Atina'da Türkiye'nin Turizm Destinasyonları Tanıtıldı

TGA, Atina'da Türkiye'nin turizm destinasyonlarını tanıttı; işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 23:38
Atina'da Türkiye'nin Turizm Destinasyonları Tanıtıldı

Türkiye'nin Turizm Destinasyonları Atina'da Tanıtıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da sektör temsilcilerine Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarını tanıttı.

Etkinlikte, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan İstanbul, Kapadokya, Ege ve Karadeniz bölgelerine özel hazırlanan videolar gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm sektörleri arasındaki işbirliğini artırmayı şiar edindiklerini belirtti.

Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm alanında rekabet etmek yerine dünya genelinden turist çekmek için birbirlerini tamamlayabileceklerini ifade etti. Erciyes, "Güçlerimizi birleştirerek ülkemize turist çekecek daha ilgi çekici seyahat deneyimleri yaratabiliriz." dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise etkinliğin, sektörün Türkiye ve Yunanistan'daki temsilcileri arasında işbirliği imkânlarını artırma fırsatı sunduğunu, bu işbirliğinden her iki ülkenin de kazançlı çıkabileceğini belirtti.

Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu Başkanı Lisandros Çilidis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin ortak bir destinasyon olarak sektöre katkı sağlama potansiyelini vurguladı ve bunun sektör için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

TGA Ülke Pazarlama Müdürü Zeynep Üçok Çelikağ, etkinlikte Türkiye'nin zengin turizm çeşitliliğini ve birbirinden farklı birçok destinasyonunu tanıttı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da sektör...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da sektör temsilcilerine Türkiye'nin turizm destinasyonlarını tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da sektör...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da sektör temsilcilerine Türkiye'nin turizm destinasyonlarını tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, etkinlikte konuşma yaptı.

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