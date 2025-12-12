Kayseri'de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri'de mobilya fabrikası deposunda yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi, ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

