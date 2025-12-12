DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,12 0,06%
ALTIN
5.874,81 -0,39%
BITCOIN
3.858.163,49 1,29%

Kayseri'de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri Melikgazi'de bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yaralanma yok, maddi hasar var, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:51
Kayseri'de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri'de mobilya fabrikası deposunda yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi, ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN EKİPLER...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR MOBİLYA FABRİKASININ DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN EKİPLER...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da polis merkezinde bekçiye silahı almaya çalışma: S.Ö. etkisiz hale getirildi
2
Yenişehirlioğlu: 'AK Parti yaparsa böyle yapar' mottosu Isparta'da şekil almış
3
3. Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da Guinness Rekoruna Aday
4
Fatih'te Böcek Ailesi Vakası: DSS İlaçlama Hakkında 'Ticari Sır' İddiası
5
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama
7
İstanbul'da Mezarlık Ücretlerine Yüzde 200 Zam: Boş Mezar 53 bin 712 Lira

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?