Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrol Sorunu: Uçuşlarda Gecikme

Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrol arızası uçuşları geciktiriyor. Ryanair, yılbaşından bu yana 5 binden fazla uçuşunda rötar ve 900 binden fazla yolcunun etkilendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:51
Ryanair'den açıklama

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrol merkezindeki teknik sorun nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşandığı bildirildi.

Ryanair Havayolu Şirketinden yapılan açıklamada, dün Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol merkezinde teknik sorun yaşandığı ve bu nedenle uçuşlarda gecikme olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bu yana havalimanındaki "yanlış yönetim" nedeniyle Ryanair'in 5 binden fazla uçuşunda rötar yaşandığı ve bundan 900 binin üzerinde yolcunun etkilendiği ifade edildi.

