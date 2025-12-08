DOLAR
ATİOYOMED Mezunları Bodrum'da Buluştu: Erdoğan Özkan Yeniden Başkan

ATİOYOMED, 29. geleneksel toplantısını ve 10. genel kurulunu Bodrum Azka Otel'de gerçekleştirdi; 200'ün üzerinde mezun katıldı, Erdoğan Özkan yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:48
ATİOYOMED Mezunları Bodrum'da Buluştu: Erdoğan Özkan Yeniden Başkan

ATİOYOMED Mezunları Bodrum'da Buluştu

Türkiye’nin köklü turizm eğitimi kurumlarından Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Mezunları Derneği (ATİOYOMED), 29’uncu geleneksel toplantısı ile 10’uncu genel kurulunu Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otelde gerçekleştirdi. Üç gün süren organizasyona 200’ün üzerinde mezun katıldı ve dernek gündemine ilişkin önemli kararlar alındı.

Toplantı ve seçim

Etkinlik kapsamında yapılan seçimli genel kurulda ATİOYOMED Başkanı Erdoğan Özkan, yeniden başkanlığa seçildi. Katılımcılar, Bodrum’un merkezi bir noktasında yer alan Azka Otel’in tercih edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve uzun yıllar sonra bir araya gelmenin verdiği hasret giderme fırsatını değerlendirdi.

Sektörel değerlendirmeler

Toplantılarda, turizm sektöründe eğitimli insan kaynağı açığının giderek arttığına dikkat çekildi. Özellikle sezonluk faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve yan sektörlerde çalışan personelin barınma ve çalışma şartları nedeniyle işyerlerine bağlılığının zayıfladığı, bunun sonucunda iş gücünde sürekliliğin sağlanamadığı vurgulandı. Mezunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

TURMEFED ve Antalya zirvesi

Genel kurul sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan Özkan, derneğin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından 18 Aralık’ta Antalyada düzenlenecek Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi öncesinde mezunlardan gelen önerilerin önemine işaret etti. ATİOYOMED’in, mezunlarına katkı sağlamayı ilke edinerek, Azka Otel’de alınan kararlarla TURMEFED’in hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

