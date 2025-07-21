ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Türkiye'deki milyonlarca banka ve kredi kartı kullanıcısını etkileyen önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Artan dijital dolandırıcılık ve kart kopyalama vakalarına karşı, bankacılık sektörü güvenlik önlemlerini artırarak ATM'lerde para çekme ve yatırma işlemlerini düzenliyor.

Bugünden itibaren, 81 ildeki tüm ATM'lerde başlayacak yeni uygulama gereği, para çekmek isteyen vatandaşların alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekecek. Öncelikle bir güvenlik doğrulaması gerçekleştirmek zorunda kalacaklar. İşte detaylar...

Şifre Değiştirme Zorunluluğu

Son yıllarda dijital suçların artışı, bankaların yeni önlemler almasına sebep oldu. Özellikle kimlik avı (phishing), kart kopyalama (skimming) ve siber saldırılar, vatandaşların banka bilgilerini tehdit ediyor. Daha önce mobil bankacılık uygulamalarında “6 ayda bir şifre yenileme” zorunluluğu getiren bankalar, şimdi bu uygulamayı ATM'lere de entegre ediyor.

ATM Ekranlarında Uyarı

Bugün sabah itibarıyla uygulanan yeni sistem, belirli kullanıcı gruplarına odaklanacak. Uzun süredir şifresini değiştirmeyen kullanıcılar, ATM'ye kartlarını taktıklarında standart işlem menüsü yerine bir uyarı ekranı ile karşılaşacak:

Sistem İşleyişi:

Kullanıcı kartını ATM'ye yerleştirecek ve mevcut şifresini girecek. Şifre uzun süredir değiştirilmemişse, sistem duracak ve ekranda “Güvenliğiniz için şifrenizi yenilemeniz gerekmektedir” uyarısı çıkaracak. Kullanıcı, para çekme veya diğer işlemlere devam edebilmek için yeni bir şifre belirleme ekranına yönlendirilecek.

Ayrıca, kullanıcıların belirleyeceği yeni şifrenin, daha önce kullandıkları son üç şifreyle aynı olmaması kuralı da devreye girecek.

Bankacılık kaynakları, bu uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından henüz resmen yayımlanmış bir tebliğe dayanmadığını belirtirken, sektörün önde gelen bankalarının müşteri güvenliğini önceliklendirmek amacıyla bu protokolü kendi inisiyatifleriyle Türkiye genelindeki ATM ağlarında aktive etme kararı aldığı öğrenildi.