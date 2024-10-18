Atmosfere Elmas Tozu Püskürtülmesi İle Küresel Isınmanın Azaltılması Üzerine Araştırmalar

Küresel Isınmayı Azaltmak İçin Elmas Tozu Püskürtme Yöntemi

Bilim insanları, atmosfere yılda 5 milyon ton elmas tozu püskürtmenin Dünya'nın sıcaklığını 1,6 derece düşürebileceğini keşfetti.

Stratosferdeki Soğutma Etkisi

ResearchGate gibi bilimsel platformların haberlerine göre, araştırmacılar, geçmişteki volkanik aktivitelerden yola çıkarak, elmas tozunun güneş ışınlarını yansıtma yeteneği sayesinde Dünya'nın sıcaklığını düşürebileceğini belirtiyor.

Küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkılması için önerilen pek çok yöntem arasında, stratosfere aerosoller püskürtülmesiyle volkanik benzeri bir soğutma efekti yaratılması da bulunmaktadır. Bu yaklaşım "stratosferik aerosol enjeksiyonu" olarak tanımlanmaktadır.

Geçmişteki Volkanik Kışlar

Tarihte meydana gelen volkanik patlamalar sırasında atmosfere salınan kükürt dioksit ve sülfat aerosolleri, güneş ışığını yansıtarak düşüşe neden olmuştur. Örneğin, 1991'de Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı'nın patlaması, Dünya'nın birkaç yıl boyunca 0,5 derece soğumasına neden olmuştur.

Daha Az Zararlı Alternatifler Üzerine Araştırmalar

ETH Zürih Üniversitesi'nden Sandro Vattioni liderliğindeki bir ekip, kükürt dioksite alternatif olarak kalsit, elmas ve alüminyum gibi maddeleri araştırdı. Ekip, atmosferde daha uzun süre kalabilen ve ısıyı hapsetmeyen küresel parçacıkları belirlemek için bir "3 boyutlu iklim modeli" geliştirdi.

Elmasın Avantajları ve Maliyetleri

Sonuçlar, elmas tozunun en etkili gözlemcilerden biri olduğunu gösterdi. Ancak elmas seçeneği, kükürt dioksit alternatifi ile karşılaştırıldığında 2400 kat daha pahalıdır ve bunun toplam maliyeti 2100 yılına kadar yaklaşık 200 trilyon dolara ulaşabilir.

Bu araştırma, "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanmıştır.