Atölye Melikgazi yakında açılıyor: Melikgazi Belediyesi'nden kadınlara gelir desteği

Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi çatısı altında 'Atölye Melikgazi'yi açıyor; kadınlar el emeği üretimle parça başı ücret kazanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:41
Atölye Melikgazi yakında açılıyor: Melikgazi Belediyesi'nden kadınlara gelir desteği

Atölye Melikgazi yakında açılıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması için yeni projesi Atölye Melikgazi'yi kısa süre içinde hizmete alıyor. Proje, Sanat Melikgazi bünyesinde yürütülecek.

Projenin işleyişi

Sanat Melikgazi'de tasarlanan ürünlerin numuneleri seri üretime alınacak; üretimi yapan kadınlara parça başı ücret ödenecek. Üretim, Melikgazi Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde gerçekleştirilecek.

Atölye Melikgazi, sepetinden inci çantasına, seccadesinden ev tekstiline kadar çeşitli el emeği ürünleri planlı üretime dönüştürmeyi hedefliyor.

Başkanın açıklaması

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu proje hakkında şunları söyledi:

"Eski Nazmi Toker Okulunu sanat merkezi yapmıştık. Şehrin tam kalbinde, Hunat Mahallesi’nde yer alan Sanat Melikgazi’de faaliyetler başladı. Eğitimlerimiz yakında ilan ediliyor. Kurslarımız hakkında bilgi edinmek, kurslarımıza katılmak için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Tabi burası aynı zamanda da Atölye Melikgazi isminde yeni bir projemizin de beyin takımının olduğu bir yer. Atölye Melikgazi’de ne yapacağız? Farklı mahallelerimizdeki sosyal tesislerde hanımların yaptığı el işi ürünler var. Bu ürünleri rutin olarak mahallelerde üreteceğiz. Hem eğitim vereceğiz hem de maddi destek imkanı sağlayacağız. Sepetinden inci çantasına, seccadesinden ev tekstiline kadar birçok numune hazır durumda. Bu ürünlerin devamı da inşallah gelecek. Dolayısıyla Melikgazi’nin farklı mahallelerindeki sosyal tesislerde artık hanımlar farklı ürünleri üretebilecek, evlerinin bütçesine katkıda bulunabilecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Sanat Melikgazi’nin ve Atölye Melikgazi’nin açılışını hep birlikte yapacağız."

Projenin açılışı yakın zamanda gerçekleştirilecek; eğitim duyuruları Melikgazi Belediyesi tarafından ilan edilecek.

