Attal: 8 Eylül'de Hükümet Düşerse Meclis Feshedilmemeli

Attal'ın değerlendirmesi

Rönesans Genel Sekreteri ve eski Başbakan Gabriel Attal, François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında düşmesi halinde Meclisin feshedilmesinden yana olmadığını açıkladı.

France Inter programında gündemi değerlendiren Attal, geçen yıl yapılan erken seçimlere atıfta bulunarak her yıl seçime gitmenin çözüm olmadığını, sorunların Fransızlardan ya da Meclisten kaynaklanmadığını söyledi. Attal, "Her yıl Fransızlar tekrar oy kullanmalı mı diye soruyorsak, bunun nedeni sorunun onlardan ya da Meclisten kaynaklanmaması olabilir. Meclisin sorunlarını çözmek Fransızlara düşmez." ifadelerini kullandı.

Bütçe ve siyasal sonuçlar

Attal, hükümet düşse bile Meclisin feshedilerek yeniden seçime gidilmesinin Fransız siyasetine netlik kazandıracağına inanmadığını belirtti ve muhalefetle hükümet arasındaki anlaşmazlığın yaşandığı 2026 bütçesi için "bir yol bulunabilir" dedi.

Ayrıca Fransız siyasi modelinin modasının geçtiğini vurgulayan Attal, "Bütçe görüşmeleri her yıl siyasi bir depremin merkezi haline geliyorsa bunun nedeni modelimiz ile zamanımızın gerçekliği arasında uçurum olmasıdır." şeklinde konuştu.

Attal, 8 Eylül'deki oylamada aşırı sağcıların ve solcuların Bayrou hükümetini düşürme yönünde oy kullanacağını belirterek, hükümete güvenoyu vereceklerini söyledi.

Arka plan

Son haftalarda sosyal medya kullanıcıları ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı tepkileri ve hükümete karşı çağrıları artmıştı. François Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar avro tasarruf hedefleyen ve tepki çeken 2026 bütçesi görüşmeleri öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Fransa'da kamu borçlarıyla mücadele sürecinde önceki Michel Barnier hükümeti 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşı sağlayamayarak güvenoyu alamamış ve 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Meclisi feshetmesinin ardından Fransızlar geçen yıl haziran ve temmuz aylarında iki turlu seçimlerde sandığa gitmişti.