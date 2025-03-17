Audi, 2029'a Kadar 7,500 Çalışanı İşten Çıkaracak

Audi, maliyetleri düşürmek amacıyla 2029'a kadar 7,500 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:07
Audi, 2029'a Kadar 7,500 Çalışanı İşten Çıkaracak

Audi'den Çarpıcı İşten Çıkarma Açıklaması

Alman otomobil üreticisi Audi, 2029 yılına kadar 7,500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, yıllık personel maliyetlerini 1 milyar avro azaltmayı hedefliyor.

Ekonomik Zorluklar ve Rekabet Baskısı

Audi’nin yönetimi, ekonomik koşulların giderek zorlaştığını, rekabet baskısı ve siyasi belirsizliklerin şirketi büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Bu bağlamda, Almanyadaki tesislerin geleceğe hazır ve rekabetçi olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Sosyal Sorumluluk Bilinciyle İstihdam Kesintisi

Yönetim Kurulu ve İş Konseyi, dolaylı alanlarda 7,500 kadar personelin işten çıkarılması konusunda sosyal sorumluluk bilinci ile yaptıkları müzakerelerde bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Bu anlaşma çerçevesinde, şirketin yıllık personel maliyetleri önemli ölçüde düşürülecek.

Yatırım ve Ek Ödemeler

Audi, Almanya’daki tesislerine önümüzdeki 4 yıl içerisinde toplam 8 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, toplu sözleşmeler kapsamındaki çalışanların ek ödemelerinin yeniden ayarlanarak iş gücü maliyetlerinin azaltılacağı bilgisi verildi.

Güvenlik Garantisi ve Geçmiş İşten Çıkarmalar

Şirket, Almanya’daki tesisler için iş güvenliği garantisi anlaşmasının 2033 yılı sonuna kadar uzatıldığını da duyurdu. Audi, 2019 yılından bu yana üretimde yaklaşık 9,500 kişiyi işten çıkarmış ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azaltmıştı.

Elektrikli Araç Talebi ve Kapatma Kararları

Alman lüks otomobil üreticisi, özellikle elektrikli otomobillere olan talebin zayıflamasından olumsuz etkileniyor. Audi, Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı almıştı. Ana şirket Volkswagen de Aralık 2024 itibarıyla 35,000 çalışanın işten çıkarılmasını içeren maliyet düşürme programı başlatmayı planlıyor.

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