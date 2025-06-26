Av Tüfeği Kazası: İşçi Elini Kesilmekten Kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çobanlık yapan 35 yaşındaki Sezgin Soray, elindeki av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu sağ elinin ciddi şekilde yaralandı. Olay, 1 Haziran'da meydana geldi ve yaralı işçi, arkadaşları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada El Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Şuayıp Akıncı ve ekibi, 10 saat süren bir operasyon ile Soray'ın sağ elini kesilmekten kurtardı. Ameliyat sonrasında, hastanın vücudundan alınan doku ve kemik parçaları ile yaralı elinin eski görünümüne büyük oranda kavuşturulması sağlandı. Opr. Dr. Akıncı, hastanın durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ameliyat Süreci ve Müdahale

Opr. Dr. Akıncı, sağ elin bilek seviyesinden itibaren anatomik bütünlüğünün tamamen bozulduğunu belirtti. "Bütün parmaklar yalnızca tendonlarla ön kola tutunur haldeydi. Parmaklarda kan dolaşımı yoktu. Sağ elin, bilek seviyesinden itibaren kaybedilme riski oldukça yüksekti" diyerek durumu özetledi.

Ameliyat sırasında, yaşamını yitirmiş ve beslenmesi bozulmuş dokuların temizlendiği ve ciddi tahrip olan parmakların uzaklaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca, parmakların kan akımını sağlamak için hastanın bacak ve ayak bölgelerinden damar greftleri alındı.

Soray'ın Duyguları

Ameliyat sonrası hastanede tedavi altında bulunan Sezgin Soray, yapılan operasyonla elinin kurtulduğunu belirtti. “Dağda sürümü otlatıyordum. Av tüfeğimin içinde mermi vardı. Yere bırakırken ateşlendi, elim yaralandı. Arkadaşlarım elimi sardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüm. Yaramı görünce gözlerim karardı. Gözümü açtığımda buraya getirildiğimi anladım. Yapılan operasyonla elim kurtarıldı. Çok mutluyum, doktorlardan Allah razı olsun.” dedi.

Opr. Dr. Akıncı, hastanın tedavisinin ilerleyen süreçte birkaç ek ameliyat gerektirdiğini vurgulayarak, iyileşme sürecinde Soray’ın el fonksiyonlarını tekrar kazanması için gereken desteklerin sağlanacağını belirtti.

Ağrı'da çobanlık yapan 35 yaşındaki Sezgin Soray'ın av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu parçalanan sağ eli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 10 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı.

Ağrı'da çobanlık yapan 35 yaşındaki Sezgin Soray'ın av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu parçalanan sağ eli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 10 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı.