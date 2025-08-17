DOLAR
Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler Avcılar'da düzenlenen törenle anıldı; MAK üyeleri meşalelerle yürüdü, protokol anıta karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 05:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 05:20
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla Avcılar'da anma programı düzenlendi. Tören, Marmara Caddesi üzerinde gerçekleştirildi ve etkinlik Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi iş birliğinde yapıldı.

Anma yürüyüşü ve tören

Program kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ile protokol üyeleri, ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü. Yürüyüş ve anma töreni, depremde hayatını kaybedenlerin anılmasına odaklandı.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can'ın açıklaması

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, törende yaptığı açıklamada depremin izlerinin hâlâ taze olduğunu vurguladı. Can, şunları söyledi: "Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz."

Can ayrıca, "26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri deprem anıtına karanfil bırakarak anma törenini tamamladı.

