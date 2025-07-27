Avcılar'da Apartmanda Yangın: 3 Yaralı

Yangın Avcılar'da Korku Dolu Anlar Yaşattı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen korkunç bir yangında, biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yangın, Cihangir Mahallesi, Bursa Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda, jeneratörün alev alması sonucu başladı.

Alevler Hızla Yayılınca Panik Başladı

Alevler, kısa süre içinde 2'nci ve 3'üncü katları sararken, durumun aciliyetini fark eden komşular hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden ekipler, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, apartmanda bulunan 5 kişiden iki kişi, kendilerini 2. kat penceresinden atarak kurtulmaya çalıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında kurtulmaya çalışan kişilerden 3'ü itfaiyenin merdiven aracıyla güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Pencereden atlayan kişinin vücudunda yanıklar olduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pencereden Atlanma Anı Kameralara Yansıdı

Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kayıt içerisinde, pencereden atlayan kişinin, aşağıdaki vatandaşlar tarafından tutulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Ayrıca, apartmanda akrabasının yaşadığını belirten Kadir Akyüz, "Yangının çıktığını, komşuların bağırmasından duyduk. Bir kız ve yanmış olan bir adam kendini attı. Kolu, yüzü yanmış durumdaydı. İtfaiye geldi, söndürdü. Binada elektrik olmadığı için çoğu daire boştu. Müteahhit hala elektrik veremedi." şeklinde ifadelerde bulundu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili olarak polis ekipleri de inceleme başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, biri ağır 3 kişi yaralandı.