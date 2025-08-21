DOLAR
Avcılar'da D-100'de Hareket Halindeki Minibüs Alev Aldı

Avcılar'da D-100 üzerinde ilerleyen 34 GR 2608 plakalı minibüs hareket halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti, trafik kısa süre durdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:28
Avcılar'da D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen Mustafa Bozkurt yönetimindeki 34 GR 2608 plakalı minibüste seyir halindeyken duman çıkmasıyla başlayan olay, kısa sürede alevlenmeye dönüştü.

Olayın seyri

Bozkurt, dumanı fark ederek durmak için yol durumunu kontrol ettiği sırada, minibüsün Ambarlı sapağı mevkiinde alev aldığı bildirildi. Sürücü aracı yolda durdurup durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye müdahalesi ve trafik

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; ancak minibüs olay sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kara yolunda kısa süre durma noktasına gelen trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

