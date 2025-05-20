Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu

Yangın Olayı Avcılar'da Gerçekleşti

Avcılar, Cihangir Mahallesi İleri Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yer alan akvaryum malzemeleri satan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın haberinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Hasar Oluştu

Yangın sonucunda iş yerinde önemli bir hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.