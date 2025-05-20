DOLAR
38,8 0,01%
EURO
43,84 -0,16%
ALTIN
4.115,28 -0,17%
BITCOIN
4.136.588,05 0,25%

Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu

Avcılar'daki akvaryum malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:56
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu

Yangın Olayı Avcılar'da Gerçekleşti

Avcılar, Cihangir Mahallesi İleri Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yer alan akvaryum malzemeleri satan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın haberinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Hasar Oluştu

Yangın sonucunda iş yerinde önemli bir hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!