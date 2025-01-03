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Avcılar'da İş Yerine Kurşun Ateşi: 2 Zanlı Tutuklandı

Avcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerinin kurşunlanması sonrasında 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:11
Avcılar'da İş Yerine Kurşun Ateşi: 2 Zanlı Tutuklandı

Avcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden bir iş yerinin kurşunlanması olayı sonrası, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucu, şüphelilerden N.E ve Y.E tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda, saat 14.30 sıralarında şüphelilerin içinde bulunduğu iki aracın iş yerinin önüne geldiği belirlendi.

Olay sırasında, N.E'nin silahla iş yerine ateş etmesinin ardından, şüphelilerin araçlarıyla bölgeden kaçtıkları tespit edildi. Emniyet ekipleri, adreslerini belirledikleri 7 şüpheliyi Küçükçekmece’de suçta kullanılan tabancayla birlikte yakaladı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, bu saldırının iş yeri sahibi ile şüpheliler arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.Y, D.Ç, Ş.B.K ve R.A serbest bırakıldı. Ancak N.E ve Y.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, iş yerinin kurşunlanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı ve bu görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

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