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Avcılar'da Minibüs Hırsızlığı Kamera ile Kaydedildi

Avcılar'da bir minibüsün çalınması, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:56
Avcılar'da Minibüs Hırsızlığı Kamera ile Kaydedildi

Minibüs Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halindeki bir minibüs, sabaha karşı hırsızlar tarafından çalındı. Olay Gümüşpala Mahallesi'nde, D-100 kara yoluna bitişik bir yan yolda meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

59 AJU 082 plakalı minibüs, sabah saatlerinde yanına yaklaşan dört kişiden biri tarafından kapısı açılarak çalındı. Hırsızlar, minibüsün içine girerek aracı çalıştırıp, olay yerinden hızla uzaklaştılar. Araç kaçarken, park halindeki başka bir arabaya çarpmaktan da kaçamadı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından hızla ihbarda bulunan vatandaşların bildirmesi üzerine, bölgeye intikal eden polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Çevredeki bir güvenlik kamerası, hırsızlık anını kaydetti. Kayıtlarda, hırsızların minibüsü çalıp götürme anları açıkça yer alıyor. Bu görüntüler, polis ekiplerine şüphelilerin kimliklerini tespit etme konusunda yardımcı olmaya çalışacak.

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