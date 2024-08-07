Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:24
Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da Yangın Olayı

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Etibank Tesisler Caddesi üzerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve itfaiyeye bildirmesiyle başladı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, ağaçların da bulunduğu geniş alandaki alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının sebebi ve büyüklüğü hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Yangın Kontrol Altında Alınmaya Çalışılıyor

Ekipler, yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya...

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!