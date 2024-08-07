Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Avcılar'da Yangın Olayı

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Etibank Tesisler Caddesi üzerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve itfaiyeye bildirmesiyle başladı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, ağaçların da bulunduğu geniş alandaki alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının sebebi ve büyüklüğü hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Yangın Kontrol Altında Alınmaya Çalışılıyor

Ekipler, yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.