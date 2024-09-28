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Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Geçen Kişi Yaralandı

Avcılar'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi yaralandı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:45
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Geçen Kişi Yaralandı

Avcılar'da Silahlı Saldırı Olayı

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi Reşit Paşa Caddesi'nde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tartışma ve Saldırı

Edinilen bilgilere göre, işyeri sahipleriyle tartışan 2 kişi, dışarı çıkarıldıktan sonra iş yerine silahla ateş açtı. Saldırı sırasında, C.U. isimli bir kişi eşiyle birlikte yoldan geçerken yaralandı.

Olay Sonrası Müdahale

Olay sonrası, sağlık ve güvenlik ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Hafif yaralanan C.U., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olay yerinden kaçan şüpheliler, D-100 kara yolunun Okmeydanı mevkiinde polis ekiplerince yakalandı. Ö.C.E ve O.A. isimli şüpheliler hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

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