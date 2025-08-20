Avn: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Derhal Durdurulmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Avn, bu çağrıyı ABD'li bir heyetle yaptığı görüşmede yineledi.

Baabda'daki görüşme ve talepler

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X platformundan yapılan açıklamaya göre, Avn, ABD'li Senatör Markwayne Mullin liderliğindeki heyetle Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi. Görüşmede Avn, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Avn ayrıca, Lübnan ordusunun ulusal görevini yerine getirebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Nebih Berri'den tepki

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de aynı ABD'li heyetle bir araya gelerek, UNIFIL'in ülkedeki faaliyetinin sonlandırılmasına yönelik girişimlere tepki gösterdi. Berri, "İsrail uluslararası meşruiyeti uygulamayı reddediyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile çelişen ihlallerine ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor." dedi.

Avn ve UNIFIL Komutanı ile görüşme

Avn, dün UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Baabda'da yaptığı görüşmede, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladıklarını ve Lübnan’ın UNIFIL'in güneyde kalmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İsrail ve ABD arasındaki diplomasi

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden bir mektup göndermişti. Saar, mektubunda UNIFIL'in "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca bir yıl daha uzatılması gerektiği yönünde tavır sergiledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise müzakereler hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı kararın önemi

UNIFIL, 19 Mart 1978'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, İsrail kuvvetlerinin Lübnan'dan çekilmesini doğrulamak ve bölgede barış ile güvenliği yeniden sağlamak amacıyla kuruldu. Ayrıca BMGK, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul edilen 1701 sayılı karar ile 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmaların sonlandırılmasını sağlamayı hedefledi.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; bu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFILe ait silah ve askeri araç-gerecin bulunmasını öngörüyor.