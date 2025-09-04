DOLAR
Avn: İsrail'in UNIFIL'e Saldırısı Uluslararası Topluma Meydan Okuma

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in UNIFIL personeline yönelik saldırısını kınadı; bunun uluslararası toplumun iradesine meydan okuma olduğunu söyledi.

Avn, İsrail'in UNIFIL'e Saldırısını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını uluslararası toplumun iradesine meydan okuma olarak nitelendirerek kınadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, saldırının ardından UNIFIL Misyon Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile telefonda görüştü ve İsrail ordusunun UNIFIL mensuplarına karşı eylemini açıkça eleştirdi.

Avn'in Vurguladıkları

Avn görüşmede, ülkesinin güneyindeki İsrail işgalinin son bulması, Lübnanlı tutukluların iadesi gibi uluslararası çağrıları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını hatırlatarak, İsrail'in bu çağrıları göz ardı ederek uluslararası iradeye meydan okumaya devam ettiğini belirtti.

UNIFIL'in Açıklaması

UNIFIL, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması sırasında İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınlarına 4 el bombası attığını bildirdi. Kuruluş, olayı ateşkes anlaşmasından bu yana 'en ciddi saldırılardan biri' olarak nitelendirdi.

UNIFIL'in Kuruluşu ve 1701 Sayılı Karar

UNIFIL, Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail'in 1978'de Lübnan topraklarına girip Güney Lübnan'ı işgal etmesi üzerine kuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak ve bölgede barış ile güvenliği yeniden sağlamak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i oluşturdu.

BM Güvenlik Konseyi, 12 Temmuz 2006'da başlayan çatışmaları sonlandırma çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı ise 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. Söz konusu karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; bölgede yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulunmasını öngörüyor.

