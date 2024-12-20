Avrasya Tüneli'nde 8 Yılda 151 Milyon Araç Geçişi Sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden son 8 yılda gerçekleştirilen 151 milyon araç geçişi bilgisini paylaştı. Uraloğlu, bu süre zarfında tünelin kullanıcılarına 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt ve 115 bin ton emisyon azalımı sağladığını belirtti. Bu başarı, ülke ekonomisine 2 milyar dolarlık katkı sundu.

Tünel Hakkında Bilgiler

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016 tarihinde yapıldığını hatırlattı. Tünel, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneli ile birleştiriyor. Yüksek teknoloji ve ileri mühendislik ile inşa edilen bu projede, İstanbul Boğazı geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuluyor.

Kullanım İstatistikleri

Uraloğlu’na göre, Avrasya Tüneli'nden son 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı geçerek toplam 151 milyon geçiş gerçekleştirdi. Kozyatağı-Bakırköy koridoru baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, tünel sayesinde 10 kilometre ulaşım mesafesi kısaldı, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresi 5 dakikaya düştü. Günlük ortalama araç geçişi 82 bin olarak kaydedildi.

Sürdürülebilirlik ve Enerji

Bakan Uraloğlu, tünelin, 2023 yılı son çeyreği ve 2024 boyunca belirlenen trafik seviyelerini aştığını ve bu nedenle kamu ile gelir paylaşımına başladığını belirtti. Avrasya Tüneli, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da önemli adımlar attı. Asya havalandırma ve trafo binalarında devreye alınan güneş enerji santrali, yıllık 322 bin 880 kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu santral sayesinde tünelin veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 210 ton karbon emisyonu azaltılacak.