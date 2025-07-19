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Avrupa'daki Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun İlgi Gösteriyor

Gurbetçiler, yıllık izinleri için Avrupa’dan Türkiye’ye dönüş yolunda. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçişler hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:54
Avrupa'daki Gurbetçiler Türkiye'ye Yoğun İlgi Gösteriyor

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor. Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapıyor. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

Kapıkule'de 12 peronda görevli polis ve gümrük personeli, 24 saat esasına göre hizmet vererek geçişlerin hızlı şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Hollanda’dan gelen Mehmet Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Elazığ’a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. "Sınır kapısına geldiğimizde içimize bir heyecan doluyor. Gurbet zor, ancak yaşayan bilir" diyen Ertuğrul, Türk bayrağını görünce gurur duyduğunu ve memleket hasretinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Hollanda'dan gelen Şenol İnci ise uzun yolculuğun yorgunluğunu Türkiye’ye adım atar atmaz unuttuğunu belirterek, "Türkiye’ye gelmeyi bir çocuğun annesine kavuşmasına benzetiyorum. Çok seviyoruz vatanımızı" ifadelerini kullandı.

Almanya’dan gelen Ali Osman Şahin de Türkiye’ye ulaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yolculuk yorucu geçti ama Türk bayrağını görünce her şey unutuluyor. Tarif edilemez bir duygu" dedi.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin...

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin...

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

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