Avrupa'dan Akademisyenler ve Öğrenciler Bursa'da Sürdürülebilir Hayvancılığı Araştırdı

Avrupa'dan Gelen Akademisyen ve Öğrenciler Bursa'da Toplandı

Bursa, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla, sürdürülebilir hayvancılık alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

SUSTRA Projesi Hakkında

Hırvatistan Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" çerçevesinde, katılımcılar Türkiye'deki hayvancılık uygulamalarını yerinde görmek üzere Bursa'ya geldi. Projede, toplam 11 akademisyen, 6 öğretmen ve 11 öğrenci yer aldı.

Uygulamalı Ziyaretler ve Eğitimler

Etkinliklerin ilk gününde, katılımcılar Yenişehir ilçesinde bulunan bir süt çiftliğini ziyaret eden gruptan bilgiler aldı. Bilimsel danışman Prof. Dr. İsmet Türkmen ve bir besi çiftliği müdürü tarafından sürdürülebilir hayvancılık hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

İkinci gün, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, ilk proje çıktısı olan e-öğrenme platformunun pilot uygulaması gerçekleştirildi. Son gün ise, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi ve buradaki tarımsal üretim alanları incelendi.

Proje Koordinatöründen Açıklamalar

Proje koordinatörü Pınar Ünal Akpınar, SUSTRA Projesi'nin Erasmus K220 kapsamında yürütüldüğünü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini belirtti. Yürütülen projenin bütçesi 250 bin avro olup, hedeflerinin sürdürülebilir hayvancılık müfredatını tarım liselerinde yerleştirmek olduğunu aktardı.

Eğitim Modülleri ve Erişim

BŞEÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Burgu, eğitim modüllerinin internet üzerinden herkesin erişimine açılacağını açıkladı. Modüller, İngilizce, Türkçe, Rumence, Sırpça, Hırvatça ve Slovakça dillerinde hazırlanıp, tarım liseleri ve sektördeki tüm ilgililere yönelik hazırlandı.

Katılımcıların Yorumları

Hırvat temsilcisi Rejhana Nuhanovic Tadijan, Bursa'daki uygulama ziyaretinin büyük bir fırsat sunduğunu ve öğrencilerin sürdürülebilir hayvancılık konusunda bilgi edinmek için hevesli olduğunu ifade etti. Belgrad Üniversitesinden Prof. Ilija Djekic de bu deneyimin kendisi için değerli ve öğretici olduğunu belirtti.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.

Hırvatistan Ulusal Ajansı tarafından uygulanan "Uluslararası Sürdürülebilir Hayvancılık (SUSTRA) Projesi" kapsamında Türkiye, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan ve Romanya'dan akademisyen, öğretmen ve tarım lisesi öğrencileri, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bursa'daki hayvancılık uygulamalarını yerinde inceledi.