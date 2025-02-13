Avrupa Devletlerinden Ukrayna'da Kalıcı Barış Vurgusu

Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere, ABD ile Rusya arasındaki diplomatik temasların arttığı bu dönemde, Ukrayna'da kalıcı barışın Kiev yönetimi ve Avrupasız sağlanamayacağını duyurdu.

Paris'te bir araya gelen bu Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanları, yazılı bir ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "ABD'li müttefiklerimizle (Ukrayna'da) ileriye dönük yolu müzakere etmek istiyoruz" ifadesine yer verildi.

Avrupalı devletlerin ortak amacının Ukrayna'yı güç pozisyonuna getirmek olduğu vurgulanarak, Ukrayna'daki barış müzakerelerinin tamamında Avrupalıların ve Kiev yönetiminin yer alması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, “Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantilerinden faydalanması gerektiği” ve bunun “Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın güçlü bir transatlantik güvenliği için gerekli koşul olduğu” belirtilmiştir.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Avrupalıların katılımı olmadan Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanamayacağını” vurguladı. Barrot, Ukrayna’yı terk etmenin bir teslimiyet anlamına geleceğini ve bu durumun despotlara komşularını işgal etmeleri için bir davet göndereceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve verimli bir görüşme yaptığını ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetti.