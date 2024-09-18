DOLAR
34,07 0%
EURO
37,83 -0,01%
ALTIN
2.815,9 -0,04%
BITCOIN
2.053.097,72 -0,29%

Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'ye Sert Eleştiriler

Yeni AP milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini sert bir dille eleştirerek yaptırım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 00:28
Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'ye Sert Eleştiriler

Avrupa Parlamentosu'nda Gazze Üzerine Tartışmalar

Avrupa Parlamentosu (AP), Gazze'deki insani krizi ele almak üzere bir oturum düzenleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Seçilen yeni milletvekilleri, AB'nin İsrail'e yönelik çifte standartlı politikasını sorguladı ve acil yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum Ele Alındı

6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, AP'nin yeni yasama dönemi Gazze'deki insani felaket üzerine yapılan bir tartışma ile başladı. Oturumda, birçok milletvekili AB’nin İsrail politikasını taraflı bulmakla kalmayıp, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği eylemin "soykırım" olduğunu ifade etti.

Sert Açıklamalar ve Yaptırım Talepleri

İrlanda'dan Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi Aodhan O Riordain, "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir insani felakettir. AB’nin bu duruma yanıtı yetersizdir" dedi. O Riordain, AB'nin ortaklık anlaşmasını iptal etmesi ve İsrail hükümetine karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğini savundu.

Eleştiriler Devam Etti

Yeşil Grubun İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, "Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları ne kadar daha görmezden gelinecek?" diyerek güçlü bir eleştiriyle öne çıktı. Llodra, silah sağlamaya devam etmenin ikiyüzlülük olduğunu vurguladı.

İnsanlık Halleri ve Gazze'deki Acılar

İspanyol milletvekili Ana Miranda Paz, Gazze'deki sivil kayıplara dair fotoğraflar göstermek istedi ancak engellendi. "Bunlar gerçekler. Eğer görmek istemiyorsanız sorun yok ama bu bir gerçek" dedi.

Filistinli Milletvekillerinden Sert Çıkışlar

Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarla İsrail'e baskı kurabilme kapasitesine dikkat çekti. "Sorumluluklarımızı yerine getirmeden önce kaç nesil daha bu durumu yaşamak zorunda kalacak?" diye sordu. Ayrıca, AP'deki milletvekillerinin birçoğu, İsrail'in Gazze'deki eylemelerini "soykırım" olarak tasvir etti.

Umarız Gelecek İçin Bir Şans Olur

İlginç bir kapanışta, Sol gruptan Belçikalı milletvekili Marc Botenga, "Gözünüzü kapatmadan çocuklarınıza nasıl iyi geceler diyebiliyorsunuz?" diyerek, bu duruma yönelik derin bir vicdan sorgulaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Lübnan'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni
4
ABD Senatörü Kennedy'nin Alaycı Sözleri Tepki Çekti
5
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ile Görüşmesi
6
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan İran Cumhurbaşkanı'na Kritik Mesaj
7
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?