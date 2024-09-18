Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'ye Sert Eleştiriler

Avrupa Parlamentosu'nda Gazze Üzerine Tartışmalar

Avrupa Parlamentosu (AP), Gazze'deki insani krizi ele almak üzere bir oturum düzenleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Seçilen yeni milletvekilleri, AB'nin İsrail'e yönelik çifte standartlı politikasını sorguladı ve acil yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Durum Ele Alındı

6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, AP'nin yeni yasama dönemi Gazze'deki insani felaket üzerine yapılan bir tartışma ile başladı. Oturumda, birçok milletvekili AB’nin İsrail politikasını taraflı bulmakla kalmayıp, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği eylemin "soykırım" olduğunu ifade etti.

Sert Açıklamalar ve Yaptırım Talepleri

İrlanda'dan Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi Aodhan O Riordain, "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir insani felakettir. AB’nin bu duruma yanıtı yetersizdir" dedi. O Riordain, AB'nin ortaklık anlaşmasını iptal etmesi ve İsrail hükümetine karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğini savundu.

Eleştiriler Devam Etti

Yeşil Grubun İspanyol milletvekili Jaume Asens Llodra, "Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları ne kadar daha görmezden gelinecek?" diyerek güçlü bir eleştiriyle öne çıktı. Llodra, silah sağlamaya devam etmenin ikiyüzlülük olduğunu vurguladı.

İnsanlık Halleri ve Gazze'deki Acılar

İspanyol milletvekili Ana Miranda Paz, Gazze'deki sivil kayıplara dair fotoğraflar göstermek istedi ancak engellendi. "Bunlar gerçekler. Eğer görmek istemiyorsanız sorun yok ama bu bir gerçek" dedi.

Filistinli Milletvekillerinden Sert Çıkışlar

Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarla İsrail'e baskı kurabilme kapasitesine dikkat çekti. "Sorumluluklarımızı yerine getirmeden önce kaç nesil daha bu durumu yaşamak zorunda kalacak?" diye sordu. Ayrıca, AP'deki milletvekillerinin birçoğu, İsrail'in Gazze'deki eylemelerini "soykırım" olarak tasvir etti.

Umarız Gelecek İçin Bir Şans Olur

İlginç bir kapanışta, Sol gruptan Belçikalı milletvekili Marc Botenga, "Gözünüzü kapatmadan çocuklarınıza nasıl iyi geceler diyebiliyorsunuz?" diyerek, bu duruma yönelik derin bir vicdan sorgulaması yaptı.