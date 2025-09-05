Avrupa Yetim Eli Gazze'de Ablukaya Rağmen İnsani Yardımlarını Sürdürüyor

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze'de aylardır süren ablukaya rağmen bölgedeki insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Derneğin yazılı açıklamasında, Gazze'de gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi en temel ihtiyaçlara erişimin büyük ölçüde kısıtlandığı, bunun sonucu olarak binlerce ailenin hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Serdar Şişman: "Hayat Kurtarıcı Destekler Sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Gazze'deki insani krizin sivillerin yaşamını giderek zorlaştırdığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Açlık, susuzluk ve ilaç sıkıntısı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturuyor. Bu zorlu koşullarda, derneğimiz bölgede günlük yardımlarını sürdürüyor. Tıbbi destekten gıda paketlerine, sıcak yemekten çadır kentlerde barınmaya kadar birçok yardım, binlerce aile için hayat kurtarıcı oluyor."

Şişman, ablukaya rağmen yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: her gün düzenli olarak temiz su dağıtımı, sıcak yemek, gıda paketleri, nakdi yardım, ekmek dağıtımı, giyim malzemeleri, sağlık hizmeti ve çadır kentlerde barınma imkanı sağlandığını aktardı.

"Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik yardım faaliyetleri, bölgede nefes aldıran destekler arasında yer alıyor. Bizler Avrupa Yetim Eli olarak, kardeşlerimizin yanında olmaya, onların acısını hafifletmeye devam edeceğiz. Yardımlarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

