DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

Avrupa Yetim Eli Gazze'de Ablukaya Rağmen İnsani Yardımlarını Sürdürüyor

Almanya merkezli Avrupa Yetim Eli, Gazze'de ablukaya rağmen gıda, su, ilaç ve barınma yardımlarını sürdürüyor; binlerce aileye günlük destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:46
Avrupa Yetim Eli Gazze'de Ablukaya Rağmen İnsani Yardımlarını Sürdürüyor

Avrupa Yetim Eli Gazze'de Ablukaya Rağmen İnsani Yardımlarını Sürdürüyor

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze'de aylardır süren ablukaya rağmen bölgedeki insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Derneğin yazılı açıklamasında, Gazze'de gıda, temiz su, ilaç ve barınma gibi en temel ihtiyaçlara erişimin büyük ölçüde kısıtlandığı, bunun sonucu olarak binlerce ailenin hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Serdar Şişman: "Hayat Kurtarıcı Destekler Sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Gazze'deki insani krizin sivillerin yaşamını giderek zorlaştırdığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Açlık, susuzluk ve ilaç sıkıntısı, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük risk oluşturuyor. Bu zorlu koşullarda, derneğimiz bölgede günlük yardımlarını sürdürüyor. Tıbbi destekten gıda paketlerine, sıcak yemekten çadır kentlerde barınmaya kadar birçok yardım, binlerce aile için hayat kurtarıcı oluyor."

Şişman, ablukaya rağmen yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: her gün düzenli olarak temiz su dağıtımı, sıcak yemek, gıda paketleri, nakdi yardım, ekmek dağıtımı, giyim malzemeleri, sağlık hizmeti ve çadır kentlerde barınma imkanı sağlandığını aktardı.

"Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik yardım faaliyetleri, bölgede nefes aldıran destekler arasında yer alıyor. Bizler Avrupa Yetim Eli olarak, kardeşlerimizin yanında olmaya, onların acısını hafifletmeye devam edeceğiz. Yardımlarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz."

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze’de...

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze’de aylardır devam eden ablukaya rağmen, bölgede insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Almanya'nın Mainz kentinde genel merkezi bulunan Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze’de...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz'ın Faaliyetini 'Şimdilik' Sürdürmesine Karar Verdi
2
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak
4
Kırklareli'nde Ayçiçeği Hasadı Sürüyor: Verimde Yaklaşık %50 Düşüş
5
Bakan Tekin: Okul Kıyafeti 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek
6
Bakan Tekin: Okul Üniformalarında Marka ve Tanımlamaya İzin Yok

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor