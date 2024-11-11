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Avrupalı Milletvekilleri Gürcistan'daki Seçim Protestolarına Destek Verdi

Finlandiya, İsveç, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden milletvekilleri, Gürcistan'daki seçim sonuçlarına karşı yapılan protesto gösterisine katıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:08
Avrupalı Milletvekilleri Gürcistan'daki Seçim Protestolarına Destek Verdi

Avrupalı Milletvekilleri, Gürcistan'daki Seçim Protestolarına Destek Verdi

26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Tiflis'te büyük bir protesto gösterisi düzenleyerek, destek arayışlarına devam ediyor. Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı seçimleri kabul etmeyen muhalefet, gösteriyi uluslararası destekle güçlendirdi.

Yoğun Katılımla Gerçekleşen Protesto

Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya'dan gelen milletvekilleri, "Biz Avrupa'yız" adı altında düzenlenen gösteride bir araya geldi. Katılımcılar, Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyarak, hükümete karşı sloganlar attılar.

Protestocular, Seçim Hilelerini Duyurdu

Gösteride konuşan muhalefet liderleri, hükümete yönelik seçim hileleri iddialarını dile getirerek, seçimlerin yenilenmesini talep etti. Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, yaptığı konuşmada, Gürcistan halkını desteklemek için burada olduklarını vurguladı. Roth, "Siz kazanırsanız biz de kazanırız" şeklinde konuştu.

AB Entegrasyonu Vurgusu

Polonyalı milletvekili Michal Kaminski, ülkesindeki tutuklu eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin serbest bırakılmasını isterken, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini desteklediğini ifade etti. Litvanya Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Zygimantas Pavilionis ise "Bir Rus hayali yoktur, Avrupa hayali var" diyerek, ülkesinin Avrupa değerlerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Gürcistan’daki Seçimlerin Sonuçları Ve Tartışmalar

26 Ekim seçimlerinde %53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi'ne karşı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri seçimlerde hile yapıldığını ifade ederken, Başbakan Irakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik ve şeffaf bir ortamda yapıldığı görüşünü savundu.

Gürcistan Savcılığı'ndan Açıklama

Gürcistan Savcılığı, 30 Ekim'de hile iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Parlamento seçimlerinin ardından yaşanan bu gelişmeler, Gürcistan'da siyasi klimayı giderek daha da geriltiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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