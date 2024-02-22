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Avukat Feyza Altun için istenen ceza belli oldu

Feyza Altun, fenomenlerle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Ancak "Şeriata s.kayım" dediği için polis tarafından gözaltına alındı. Feyza Altun için "halk arasında nefret ve düşmanlık uyandırmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istenen bir iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 12:31
Avukat Feyza Altun için istenen ceza belli oldu

Avukat Feyza Altun, şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyordu. Altun için "halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen bir iddianame düzenlendi.

Altun, X adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şeriat paylaşımı sebebiyle soruşturma altına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bu durum hatırlatıldı.

Altun, yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu itiraf etti ancak iddianamede yer alan ifadesinde şeriatın bir din değil, bir yönetim biçimi olduğunu, dolayısıyla herhangi bir inanca saygısızlık yapmadığını savundu. Altun, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

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