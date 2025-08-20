Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti: ICRYPEX Sahibi Gökalp İçer Hakkında Soruşturma

Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

Soruşturma ve ICRYPEX iddiaları sürüyor

Kullandığı uyuşturucu maddenin ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan avukat Göksu Çelebi, dün hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, ICRYPEX kripto varlık platformunun sahibi Gökalp İçer, 14 Temmuz tarihinde mağdur avukat Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlamakla ilişkilendirilmiş ve bu iddia üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılığın soruşturması devam ediyor.

Ayrıca, ICRYPEX şirketi ve sahibi İçer hakkında "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin ayrı bir soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında platformun, çeşitli suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazançları döviz veya kripto varlıklar aracılığıyla finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, araçlara, taşınmazlara ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.